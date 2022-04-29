

القاهرة - محمد صلاح

في دراما رمضان نجح مجموعة من نجوم الصف الاول الكبار في خطف الأضواء ولفت الأنظار في عدد كبير من المسلسلات رغم مشاركتهم في هذه الاعمال بقليل جدا من المشاهد وبأدوار شرفية اقتناعا بأهمية العمل أو مجاملة لأبطاله أو تجسيدا لأحداث مهمة..«الأنباء» ترصد ضيوف الشرف الكبار بالأسماء والأعمال:

تألق الفنان الرائع ماجد الكدواني في الظهور بعدة مشاهد جسدها في مسلسل «الاختيار 3» في شخصية رئيس المخابرات الذي تولى المهمة في فترة عصيبة، أما الفنانة إسعاد يونس فتعتبر اهم ضيف شرف في دراما رمضان المنتهي، حيث ظهرت في نفس المسلسل وفيه جسدت شخصية د.ايناس عبد الدايم رئيس دار الاوبرا وقتها ووزيرة الثقافة حاليا، كما جسدت شخصية أستاذة جامعية خالة أمينة خليل في مسلسل (العائدون). وفي نفس العمل الدرامي تواجد اكثر من ظهور خاص للنجوم منهم هاني رمزي في شخصية ضابط شهيد يتعرض للاغتيال على أيدي الإرهابيين، وكذلك الفنان المبدع محمد ممدوح الذي يرى ان مجرد التواجد في تلك الأعمال هو أمر وطني.



وبالطبع الفنان أحمد فهمي لا يترك عملا مع صديقه المقرب أكرم حسني والا وترك بصمة ولو بمشهد وحيد وهو ما حدث معه في مسلسل «مكتوب عليا» في شخصية شاب، كما ظهر القدير صلاح عبدالله أيضا ظهر في مشهد واحد بنفس المسلسل مجاملة لأكرم واقتناعا بأن العمل يمكن أن ينجح بكلمة وليس عدد الحلقات، وهو نفس ما فعله مع الفنان حسن الرداد، حيث ظهر معه في مسلسله «بابلو» ويعتبره ابنه ولا بد من دعمه ولو بمشهد وحيد.



في مسلسل «الكبير أوي الجزء السادس» استدعى النجم أحمد مكي أصدقاءه القدامى وشركاء أعماله الناجحة للظهور معه سريعا في المسلسل ومنهم ماجد الكدواني الذي ظهر في حلقتين فقط ليؤدي عدة مشاهد قليلة مع صديقه القديم حزلقوم الذي ظهر معه في فيلم «لا تراجع ولا استسلام»، وكذلك الفنان الكوميدي حمدي الميرغني وزميله اوس اوس ظهرا في مشاهد قليلة تقديرا للعمل ونجمه الرائع أحمد مكي.



والقدير المخضرم عبدالعزيز مخيون شارك ضيف شرف في مسلسل «جزيرة غمام» في شخصية شيخ صوفي يكشف المستور.