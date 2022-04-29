تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا عصر اليوم من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة عبر جلالته خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.

وقد شكره سموه على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا جلالته التهاني بهذه المناسبة الطيبة مقدرا سموه هذا التواصل ومبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ويحقق لسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة له