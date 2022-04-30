ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن الأمين العام بالإنابة د.مرضي العنزي دعا جميع رؤساء مراكز العمل بالجامعة الى ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي أكد عليها وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف والتي تنص على وقف التعيين في الوظائف القيادية ووقف التعيين في الوظائف الإشراقية، مؤكدة ضرورة أن يكون التعيين في كافة الوظائف عن طريق ديوان الخدمة المدنية.



وأشارت الى ان الجامعة نصت على وقف النقل والندب والإعارة في الجهات الحكومية الا بموافقة ديوان الخدمة المدنية، مع وقف تجديد وتشكيل مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة، لافتة الى انه تم التأكيد على وقف المهمات وأي أمور أخرى الا بعد التنسيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.