أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أمس أن فرق الأمن تمكنت من تفكيك خلية «إرهابية» في مدينة إسطنبول وضبط مواد جاهزة للتفجير.



ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن صويلو القول إن فرق مكافحة الإرهاب نفذت عملية دهم استهدفت «خلية إرهابية» تابعة لمنظمة «د ك ب/ب وغ» (DKP/BÖG) في منطقة (سنجاق تبة) بإسطنبول.



وأشار إلى أن العملية أسفرت عن «تفكيك الخلية الإرهابية والقبض على ثلاثة إرهابيين وضبط خمسة كيلوغرامات من المواد الجاهزة للتفجير وعبوات ناسفة وذخائر».



وأوضح صويلو أن فرق مكافحة الإرهاب نفذت عملية دهم على خلية إرهابية في منطقة «سنجاق تبة» بإسطنبول.