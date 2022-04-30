أكد الفلكي عادل المرزوق ان الكويت ومنطقة شمال شرق شبه الجزيرة العربية دخلت في فترة السرايات أمس الخميس 28 الجاري.

وأوضح في تصريح لـ "الانباء" أن فترة السرايات هي من الفترات التي تهب فيها الرياح النشطة أو العواصف في الفترة المسائية فجأة ودون سابق إنذار.

وقال رأينا في مساء اليوم هبوب السرايات التي ضربت البلاد بصورة خفيفة ولم تسبب أي ضرر يذكر فقد تكونت حالة من عدم استقرار في الطقس فقد امتزج الجو بين جو مغبر انخفضت فيه الرؤية نتيجة لنشاط الرياح وسرعتها وجو ممطر في نفس الوقت وذلك نتيجة هبوب رياح متقلبة الاتجاه من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة تجاوزت في بعض الأحيان سرعتها (40) كم/س مما جعلت الجو مغبرا وغير مستقر.

وفي نفس الوقت هطلت أمطار متفرقة على بعض المناطق في البلاد استمرت عدة دقائق قبيل ساعة الإفطار.

وقال ان هناك احتمالا كبيرا أن تعود رياح السرايات النشطة خلال الفترة القادمة وكذلك احتمال أن تتأثر البلاد بأمطار متفرقة على بعض المناطق. واضاف المرزوق انه من الخطورة الدخول في هذه الأيام الى البحر لانه من المتوقع مع هبوب الرياح النشطة أن يصل ارتفاع الموج إلى أكثر من (2.5) متر، داعيا الى ضرورة اخذ الحيطة والحذر.

وحول الطقس فترة عطلة العيد، قال المرزوق إنه من المتوقع ان يكون الجو في عطلة العيد جميلا والرياح هادئة، إلا انه في فترة السرايات قد يتغير الجو في أي وقت دون سابق إنذار.