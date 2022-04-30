الحمود : القرآن مكون أساسي من مكونات الهوية الكويتية

برعاية ودعم ومتابعة وحضور الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح، أقام مسجد بر الوالدين في أبوحليفة حفل تكريم الفائزين في مسابقة الشيخ فيصل الحمود الرمضانية التاسعة للناشئة والشباب لحفظ القرآن الكريم للعام 1443هـ - 2022م، بحضور الشيخ مالك الحمود المالك الصباح وعدد من رجال الدين والدعاة ورواد المسجد.

وفي هذا الصدد، أكد الحمود خلال كلمته على هامش الحفل، أهمية هذه المسابقات في فتح المجال أمام الحافظين في التنافس الشريف في حفظ القرآن الكريم وحسن تدبره، لاسيما أنها من الأعمال التي تعتبر من أولويات أهل الكويت الذين جبلوا على حب ودعم حلقات تحفيظ القرآن، مشيرا إلى أن القرآن مكون أساسي من مكونات الهوية الكويتية، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية بالقرآن الكريم وحفظته، فضلا عن الدعم اللامحدود وتشجيع أبنائها وحثهم على حفظ هذا الكتاب الكريم وبذل كافة الجهود اللازمة لخدمة ذلك الهدف العظيم.

وأشار الشيخ فيصل الحمود إلى أهمية التربية الدينية في تنشئة الأجيال وحثهم على التفاعل والمشاركة في البرامج الدينية وحفظ القرآن الكريم لما فيه من خير للشباب والمجتمع، لاسيما الحفاظ على العادات الأصيلة وغرس القيم والأخلاق الحميدة.