حصل لقاح مرشح للوقاية من مرض كوفيد-19 تنتجه شركة سوتشو أبوجين الصينية للعلوم الحيوية ويستهدف السلالة أوميكرون على موافقة لإجراء تجارب سريرية في الإمارات.

وبهذا الإعلان الصادر عن الشركة أمس الجمعة، تنضم أبوجين إلى فايزر/بيونتيك وموديرنا في إجراء تجارب على لقاحات معدلة خصيصا لمقاومة أوميكرون، وهي سلالة شديدة العدوى مقاومتها أعلى للأجسام المضادة التي تنتجها اللقاحات الموجودة.

وذكرت أبوجين في بيان أنه بالإضافة إلى الإمارات تتواصل الشركة مع الجهات التنظيمية في الصين وبلدان أخرى بخصوص تجارب سريرية محتملة للقاح المخصص لأوميكرون الذي يستخدم تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم.آر.إن.إيه).

وأمس الجمعة قالت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لشركة سينوفارم إن الجهات التنظيمية في الإمارات وافقت على إجراء تجارب سريرية للقاح ثالث يستهدف أوميكرون من إنتاج سينوفارم يعتمد على البروتين فضلا عن اللقاحين غير نشطين اللذين تنتجهما الشركة لمكافحة السلالة نفسها.