لقي ثمانية أطفال مصريين حتفهم جراء غرق تروسيكل(حافلة صغيرة مكشوفة) بترعة في محافظة البحيرة بشمال البلاد .

ووفق ما نشرته صحيفة (أخبار اليوم) على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، تلقت مديرية أمن البحيرة بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث إنقلاب تروسيكل يقل 13 طفلا / 12 إلى 15 عاما/ في ترعة بدائرة مركز إيتاى البارود في محافظة البحيرة.

وأشارت إلى تمكن قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية من انتشال جثامين ثمانية من ضحايا الحادث الذين كانوا فى طريقهم لمنازلهم

لتناول وجبة السحور عائدين من العمل بإحدى محطات البطاطس بمنطقة التوفيقية.

ولفتت إلى إنقاذ 4 أربعة أطفال وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى إيتاى البارود بالمحافظة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.