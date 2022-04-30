محمد الجلاهمة



أُحيلت جثة وافدة من الجنسية السيريلانكية من مواليد 1983 إلى الطب الشرعي للوقوف على سبب وفاتها، وسجّلت قضية بشبهة جنائية.



وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا بوصول جثة سيدة إلى مستشفى الجهراء من قبل وافدَين ولدى انتقال رجال الأمن والاطلاع على التقرير الطبي تبيّن أنه تضمن الآتي: (تم إحضار المذكورة جثة هامدة بـلا ضـغط ولا نبض ولا حركة تنفسية وتوسـع غـير مستجيب ببؤبؤي العنين ويوجد آثار اعتداء رصدت على أعلى الفخدين).

وبسؤال وافدَين أوصلاها إلى المستشفى وهي جثة هامدة قالا إنهما عثرا عليها في منزل مشترك بالنعيم .