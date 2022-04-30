تقدم المدير التنفيذي لجمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية عبدالحميد الدوسري بأسمى التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وللكويت والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفي السياق ذاته توجه الدوسري بالشكر للمتبرعين والمحسنين الكرام، على دعمهم لمشروعات الجمعية، وإدخالهم السرور على قلوب آلاف المحتاجين خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الدوسري أن الجمعية ستباشر في أقرب وقت تنفيذ المشاريع الخيرية التي أقرها المتبرعون والمحسنون الكرام والتي تنوعت لتشمل الاجتماعية والصحية والدعوية والإنسانية.

ودعا الدوسري المحسنين الكرام إلى مواصلة البذل والعطاء، لأن في ذلك رحمة للفقراء وسدا لحاجاتهم وتخفيفا لمشقة الحياة عليهم، مشيراً إلى استمرار الجمعية في تنفيذ مشاريع كبرى ومميزة تخدم المجتمعات الفقيرة في العديد من دول العالم.

واختتم الدوسري تصريحه بتجديد الشكر والتقدير للمتبرعين الذين رسموا البسمات على وجوه آلاف المحتاجين، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يجعلها في موازين حسناتهم.