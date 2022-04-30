يسر الديوان الأميري أن ينقل إلى المواطنين وإلى المقيمين في وطننا العزيز تهاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بعيد الفطر السعيد وتمنياته لهم أن يكون عيدا ينعم الجميع فيه بالمحبة والهناء.

ويغتنم الديوان الأميري هذه المناسبة المباركة ليرفع إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد وإلى سمو ولي العهد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

كما يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الفطر السعيد سائلا الباري جل وعلا أن يعيده على الوطن العزيز وعلى الامتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات وان يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والامن والسلام ويحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الامان والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد.