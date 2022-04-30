قال الخبير الفلكي عادل يوسف المرزوق إنه تلقى بعض الاتصالات من أشخاص أكدوا أن هلال شهر شوال قد تمت رؤيته مساء أمس في منطقة «حايل» بالمملكة العربية السعودية وتم ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح بالمسجد الحرام مساء أمس وهذا مؤشر قوي على أن العيد هو يوم غد الأحد 1 مايو.



وأضاف المرزوق: إذا كان الهلال قد تمت رؤيته ففي هذه الحالة يكون هناك احتمالان لا ثالث لهما، الأول هو أن يكون اليوم السبت 30 أبريل هو اليوم 29 من شهر رمضان هو يوم العيد ولكن في هذه الحالة يكون شهر رمضان 28 يوما ومن المعروف أن الأشهر الهجرية ليس منها ما هو مدته 28 يوما، والثاني ان تكون بداية شهر رمضان خاطئة وأننا تقدمنا في صيامنا وقدمنا يوما كاملا حتى يكون يوم 28 رمضان هو يوم 29 من الشهر نفسه، بمعنى أننا صمنا آخر يوم من شهر شعبان على أنه أول يوم من رمضان وكلا الاحتمالين خاطئ، فبداية رمضان صحيحة وقد تمت رؤية الهلال بالعين المجردة في عدة دول وبهذه الحالة تكون بداية الشهر الفضيل صحيحة ومؤكدة.



وتابع: أشير هنا ووفق الحساب الفلكي الى أنه قد تم رصد هلال آخر شهر رمضان المبارك في سماء شبه الجزيرة العربية قبيل شروق شمس يوم أمس الجمعة 28 رمضان 1443 بمدة قصيرة ورؤية الهلال في هذا اليوم هو هلال نهاية الشهر الفضيل وليس بداية شهر شوال وكان موقع الهلال عندما تم النظر إليه على يمين الشمس بالنسبة للراصد أو الناظر للهلال أي ان موقع الهلال في جهة الغرب من الشمس، وذلك قبل وصول الهلال إلى منزلة الاقتران التي يتحول فيها الهلال من جهة الغرب إلى جهة الشرق في الساعة 4:56 مساء اليوم، حيث يكون فيها الهلال في جهة الشرق من الشمس ويحدث الاقتران والهلال في جهة الشرق من الشمس ومن المتوقع أن يحدث الاقتران أو ولادة الهلال في هذه الليلة في الساعة 11:28:44 مساء.



وزاد: لتوضيح ذلك نشير إلى أن القمر سوف ينتقل وفق حركته الفلكية من موقعه في غرب الشمس إلى موقعه جهة الشرق من الشمس وسوف يكون الانتقال متزامنا مع كسوف جزئي للشمس والذي لن يرى في منطقة شبه الجزيرة العربية ولا الشرق الأوسط بأكمله وكسوف الشمس سوف يحدث في هذه فترة الاقتران أو «ولادة الهلال» فوق جنوب قارة أميركا الجنوبية وجنوب المحيط الهادي.



ونبين هنا أن الشمس أشرقت في سماء الكويت في تمام الساعة 5:7:16 صباحا وسوف تغرب مساء اليوم الساعة 6:23:33، والقمر أشرق فجر اليوم في سماء الكويت الساعة 4:51:21 فجرا وسوف يغرب مساء اليوم الساعة 6:05:48 مساء أي ان القمر سوف يغرب في الكويت قبل الشمس بمدة زمنية مقدارها 18:15 والقاعدة الفقهية تنص على «لا استهلال بعد غروب الشمس»، مما يعني عدم إمكانية رؤية هلال شهر شوال في هذا اليوم وعليه وبموجب هذه الحسابات الفلكية نشير إلى ان الأحد 1 مايو هو اليوم الـ 30 من شهر رمضان ويوم الاثنين 2 مايو عيد الفطر وأول أيام شهر شوال 1443.



وبهذه المناسبة الكريمة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولى العهد والحكومة والشعب الكويتي والمقيمين وان يحفظ الله الكويت وأهلها من كل سوء ومكروه وأعاد الله هذه المناسبة على الجميع باليمن والمسرات.