الرئيس التنفيذي سعد العتيبي: دور مميز للعاملين في المجال الخيري الذين سخروا جهودهم وأوقاتهم لإيصال الخير للمستحقين



تقدم الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي سعد مرزوق العتيبي بخالص التهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى جموع الشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً أن يعيد الله هذه الأيام المباركة على الكويت وأهلها بالخير والبركات.

وقال العتيبي: إن عيد الفطر المبارك يأتي تتويجاً لعبادة عظيمة جعلها الله عز وجل أحد أركان الإسلام، فعن أبي عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» (رواه البخاري ومسلم).



وأوضح العتيبي أن عيد الفطر المبارك يهل علينا بعد شهر الخير والبذل والعطاء والإنفاق، فيكون بمثابة تكريم لأهل الخير والبذل على ما قدموه من أعمال صالحة خلال الشهر الفضيل، وثمن العتيبي تبرعات أهل الخير الذين ساهموا في إفطار الصائم وغيرها من المشروعات التنموية وسقيا الماء ومشروعات الكسب الحلال ومشروعات الإغاثة إلى أهالي غزة واليمن وسورية والقدس وغيرها من المشروعات التي أطلقتها «نماء الخيرية» في شهر رمضان المبارك.



وأوضح العتيبي أن نماء الخيرية طرحت العديد من المشروعات الخيرية والإنسانية داخل الكويت وخارجها طوال الشهر الكريم تحت شعار "لا يطوفك الخير"، منها الإغاثات والمشروعات التنموية والتعليمية والصحية والدعوية التي تستهدف الأشد حاجة.



وأوضح العتيبي أن عيد الفطر المبارك من المناسبات السعيدة، التي يجب استغلالها والاستفادة منها في تقوية العلاقات والأواصر بين المسلمين والحرص على صلة الرحم، مثمناً الدور المتميز للعاملين في الحقل الخيري بدولة الكويت، الذين سخروا جهودهم وأوقاتهم لإيصال الخير للمستحقين، وكذلك الفرق التطوعية التي كانت مفتاحاً لنشر الخير وتقديم العون ودعم رسالة الكويت الخيرية والإنسانية، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأعمال الطيبة والجهود المخلصة في موازين حسنات الجميع من المتبرعين والعاملين، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الوباء وسيئ الأسقام.