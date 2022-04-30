عبدالعزيز الفضلي

أرسلت وزارة التربية كشفاً للمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية يتضمن مايقارب 300 معلم واداري تمهيداً لاحالتهم للتقاعد بعد ان امضوا 34 عاماً في الخدمة .

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، أن الكشف يضم عددا من مدراء الادارات المركزية ومراقبين، لافتةً الى ان المعلمين سيتم احالتهم في نهاية العام الدراسي الحالي اما الاداريين فسيكون موعد الاحالة للتقاعد مع نهاية العام الميلادي الحالي وبالتحديد في 31 ديسمبر المقبل .

واضافت المصادر أن وزارة التربية أرسلت الكشف للتأمينات للتدقيق عليه ومراجعته ومدى استحقاقهم للإحالة خاصة وأن البعض منهم سبق وأن عمل في جهة حكومية أخرى قبل تعيينه في التربية، متوقعةً أن ترد التأمينات على الوزارة بعد العيد لتقوم وزارة التربية بإجراءاتها حسب النظم واللوائح المعمول بها .