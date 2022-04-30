أصدر البنك الأمريكي "جولدمان ساكس" أول قرض تاريخي مدعوم من العملة المشفرة (بيتكوين)؛ من أجل المساهمة في التبني المؤسسي للعملات المشفرة.

وأفاد متحدث رسمي من وكالة "بلومبرج" الأمريكية، بأن هذا القرض يأتي مع إدارة مخاطر على مدار 24 ساعة، مضيفاً أن التقلب الأساسي لأسعار العملات المشفرة يجعل هذا النوع من القروض يندرج تحت فئة المخاطرة.

وأشار المتحدث إلى أنَّ اتخاذ "جولدمان ساكس" هذه الخطوة يعكس دعمه لقطاع التشفير، الذي عكف البنك على استكشافه بعمق منذ ديسمبر 2021.

وذكر موقع "كوين تليجراف" أن القرض المدعوم من (البيتكوين) يسمح لصاحب الأصول باقتراض العملات الورقية مثل الدولار أو الروبية الهندية بعد تقديم (البيتكوين) كضمان.

ووفقاً للموقع، نظرًا لأن (البيتكوين) متقلبة، فإن قيمتها تتعرض للخسارة في أي وقت، وفي مثل هذه الحالة، قد يُطلَب من الطرف المُقتَرِض إضافة المزيد من الضمانات ضد مخاطر تصفية أصولهم.