يشهد معرض الأزياء في متحف نيويورك بميتروبوليتان زيارة رفيعة المستوى: حيث ستكون السيدة الأولى في الولايات المتحدة، جيل بايدن (70 عاما)، زوجة الرئيس جو بايدن (79)، ضيفة الشرف في افتتاح المعرض "مختارات من الموضة في أمريكا" كما أعلن المتحف في سنترال بارك في مانهاتن

وستلقي جيل بايدن كلمة قصيرة ثم تلقي نظرة على معرض الأزياء.

قال مدير المتحف، النمساوي ماكس هولين، إنه "شرف وامتياز غير عادي، أن أرحب بالسيدة بايدن في متحف متروبوليتان."

وقال هولين: "نتطلع إلى أن ندرك معا الطرق القوية التي يمكن للفن أن يعلمنا بها ماضينا، ويربطنا بالحاضر، ويلهمنا لتصور المستقبل".

ويهدف المعرض إلى تسجيل تطور الموضة الأمريكية من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين بمساعدة حوالي 100 قطعة من الملابس.

وهذا هو الجزء الثاني من برنامج "في أمريكا: معجم الموضة".

كما سيتم الاحتفال بافتتاح الجزء الثاني يوم الاثنين المقبل بحفل ميتروبول جالا التقليدي المرصع بالنجوم - وهو حفل لجمع تبرعات سنوي لمعهد الأزياء في متحف متروبوليتان.

وسيفتح المعرض بعد ذلك أبوابه لجميع الزوار في 7 أيار/ مايو المقبل، وكما كان الحال في الجزء الأول، سيستمر المعرض إلى الخامس من أيلول / سبتمبر المقبل.