تم استبعاد إسبانيا من كأس العالم للرغبي 2023 بعد إدانتها بإشراك لاعب غير مؤهل في مباراتين في مجموعتها بالتصفيات المؤهلة.

ويعني قرار خصم 10 نقاط من إسبانيا أن المنتخب الإسباني سيغيب عن المشاركة في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1999.

فقد قضت لجنة تأديبية عينها الاتحاد العالمي للرغبي بأن اللاعب المولود في جنوب إفريقيا جافين فان دن بيرغ لعب مع إسبانيا في مباريات تأهيلية ضد هولندا، دون مؤهلات الإقامة الصحيحة.

وهذه هي المرة الثانية التي يدان فيها المنتخب الإسباني بإشراك لاعب غير مؤهل بعد معاقبته على نفس المخالفة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2019.

ويعني القرار أن رومانيا ستحل محلها الآن، بينما ستشارك البرتغال في مباراة فاصلة تضم أربعة فرق.

وأصدر اتحاد الرغبي الإسباني بيانا أوضح فيه أنه "نظرا لأن هذه العقوبة القاسية جدا تحدث نتيجة ما يقال عن تزوير جواز سفر اللاعب المذكور أعلاه، فإن اتحاد الرغبي الإسباني يواصل تطبيق الإجراءات التأديبية الاستثنائية التي بدأت في ذلك الوقت"