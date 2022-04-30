أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن توفير خيارات جديدة لأماكن الإقامة للمشجعين المتجهين إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم.

ويمكن للمشجعين من حاملي تذاكر مباريات البطولة اختيار أماكن الإقامة في مجموعة من قرى المشجعين المجهزة بمرافق عديدة ومن ضمنها باقة من الخيارات المتنوعة ، إضافة لقائمة من منازل العطلات الخاصة ، والتي توجد في عدة مواقع في أنحاء البلاد.

وحرصت اللجنة العليا منذ البداية على توفير أماكن إقامة تلبي تطلعات المشجعين المتحمسين لحضور منافسات المونديال ، وأكدت اللجنة على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة أنها أوفت بوعدها للمشجعين بأن البطولة ستكون متاحة لعشاق كرة القدم من أنحاء العالم ، بتوفير قائمة واسعة من أماكن الإقامة التي تلبي متطلباتهم ، مع طرح المجموعة الأحدث من خيارات أماكن الإقامة.

وتتميز أماكن الإقامة الجديدة التي ستتوفر للمشجعين من أنحاء العالم خلال مونديال قطر 2022 ، بمجموعة من الخيارات التي تلائم مختلف الميزانيات وتلبي الاحتياجات المختلفة للمشجعين. وسيتوفر المزيد من الخيارات لحاملي التذاكر في المستقبل القريب.

ومع الاستعدادات الجارية لاستضافة النسخة الأكثر تقاربا في المسافات على مدار تاريخ البطولة العالمية ، يمكن للمشجعين القادمين من خارج قطر الوصول لمجموعة أوسع من أماكن الإقامة من خلال زيارة بوابة حجز أماكن الإقامة ، حيث يمكنهم البقاء في مكان واحد خلال فترة البطولة ، ما يسهم في خفض تكاليف السفر والحد من البصمة الكربونية للمونديال بشكل كبير.

وتقام منافسات كأس العالم 2022 من 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين. ويتعين على جميع المشجعين من حاملي تذاكر المباريات تقديم طلبات للحصول على بطاقة "هيا" الإلزامية.