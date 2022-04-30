قالت شركة محاماة روسية، إنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة "أبل" الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا تطالبها فيها بدفع 90 مليون روبل روسي تعويضات للمستهلكين المتأثرين بسحب الشركة الأمريكية خدمة الدفع من روسيا.

ولم ترد شركة "أبل" على الفور على طلب للتعليق.

وقالت شركة المحاماة إنَّ شركة "أبل" انتهكت حقوق المستهلكين الروس بعد أن فرضت قيودًا على استخدام خدمة الدفع المدمجة في روسيا اعتبارًا من 1 مارس ردًا على إرسال موسكو قوات إلى أوكرانيا.

ووفقاً لموقع "جادجتس 360" تطالب الدعوى القضائية، التي رفعتها الشركة أمام محكمة في موسكو، بتعويض قدره 90 مليون روبل (1.2 مليون دولار) عن الأضرار، والتي قالت إنها تشمل تعويضات عن "الضرر المعنوي" الذي لحق بالمواطنين.. كما تريد من "أبل" استئناف تشغيل خدمات الدفع للمستخدمين الروس.

وقد يرتفع الرقم الإجمالي للتعويضات لأن شركة المحاماة لا تزال تدعو المزيد من المطالبين للانضمام إلى الدعوى.