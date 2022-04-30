رد رئيس البرازيل جاير بولسونارو الجمعة على تصريحات للمثل الأميركي ليوناردو دي كابريو المدافع عن البيئة حض فيها الشبان البرازيليين على التسجل للانتخابات المقررة في تشرين الأول/أكتوبر ملمحا إلى وجوب عدم التصويت للرئيس اليميني المتطرف.

وكان نجم هوليود قد نشر تعليقات على تويتر قال فيها إن "البرازيل وطن الأمازون وأنظمة بيئية أخرى بالغة الأهمية في التغير المناخي".

وأضاف أن "ما يجري هناك يهمنا جميعا، وتصويت الشبان مهم في إحداث تغيير نحو كوكب معافى"، مرفقا التغريدة برابط يحتوي على مزيد من المعلومات حول كيفية التسجل للانتخاب المقبلة.

ورد بولسونارو الذي تنتقده بشدة مجموعات مدافعة عن البيئة، الجمعة بسخرية.وكتب في تغريدة بالانكليزية "أشكرك على الدعم ليو! من المهم أن يصوت كل برازيلي في الانتخابات المقبلة".

وأضاف أن "شعبنا سيقرر ما إذا كان يريد الحفاظ على سيادتنا على الأمازون أو أن يحكمها محتالون يخدمون مصالح أجنبية خاصة".

وكان دي كابريو انتقد بولسونارو علنا منذ توليه الرئاسة في 2019، ولا سيما بسبب إدارته لحرائق اندلعت في غابات الأمازون.

وانضم الممثل إلى مبادرات أطلقتها مجموعات غير حكومية دعت كي تكون جميع الاستثمارات في البرازيل متوقفة على التزامات صارمة من الحكومة للحفاظ على الأمازون.

رفض بولسونارو تلك المطالب معتبرا أنها تنتهك سيادة البرازيل.

منذ تولي بولسونارو الرئاسة ازداد المعدل السنوي لإزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية أكثر من 75 بالمائة مقارنة بالعقد السابق، وفقًا للأرقام الرسمية.

كما تُتهم حكومته بالسماح بإزالة الغابات على نطاق واسع - بما في ذلك الحرق غير القانوني من قبل عمال مناجم الذهب والمزارعين وتجار الأخشاب - بينما خُفضت ميزانيات وكالات التنظيم البيئي.