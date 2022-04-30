كشف موقع "جادجتس 360" عن أن إيلون ماسك رائد الأعمال ورئيس "تسلا" للسيارات الكهربائية أخبر البنوك التي وافقت على المساعدة في تمويل استحواذه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بصفقة قيمتها 44 مليار دولار، أنه يمكنه اتخاذ إجراءات صارمة بشأن رواتب المديرين التنفيذيين وأجر مجلس الإدارة في شركة التواصل الاجتماعي في مسعى لخفض التكاليف، وسيطور طرقًا جديدة لتحقيق الدخل من التغريدات.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها، إن ماسك، ثاني أغنى رجل في العالم، قدم عرضه للبنوك وهو يحاول تأمين قرض للاستحواذ بعد تقديم صفقته إلى تويتر في 14 أبريل، وكان تقديمه للالتزامات المصرفية في 21 أبريل عاملاً أساسيًا في قبول مجلس إدارة تويتر لعرضه "الأفضل والأخير".

وأضافت المصادر أن عرض ماسك على البنوك شكّل رؤيته وليس التزامات ثابتة، ولا تزال التخفيضات الدقيقة في التكلفة التي سيتبعها بمجرد امتلاك موقع "تويتر" غير واضحة، مشيرة إلى أن الخطة التي أوضحها للبنوك كانت هزيلة في التفاصيل.

ومن أجل الاستحواذ على "تويتر"، اضطر ماسك إلى إقناع البنوك بأن موقع التدوينات أنتج تدفقات نقدية كافية لخدمة القرض الذي يسعى إليه، وفي النهاية حصل على 13 مليار دولار في شكل قروض مضمونة مقابل "تويتر" وقرض هامشي بقيمة 12.5 مليار دولار مرتبط بأسهمه في "تسلا"، ووافق على دفع ما تبقى من المقابل بأمواله الخاصة.