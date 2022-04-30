قال كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي إن الولايات المتحدة تخرج حاليا من "مرحلة الجائحة" ودخلت "مرحلة السيطرة" عليها.

وقال لصحيفة ((واشنطن بوست)) إن البلاد قد دخلت مرحلة السيطرة، حيث تتسبب الجائحة في مستويات أقل بكثير من الحالات التي تستلزم دخول المستشفيات والوفيات مقارنة بالفترة الشتوية لمتحور أوميكرون.

لكنه أوضح لاحقًا للإذاعة الوطنية العامة في البلاد أنه يعتقد أن البلاد قد تخطت "العنصر الحاد في مرحلة المرض".

وقال إن دخول مرحلة جديدة لا يعني أن المرض بأكمله قد انتهى.

وأوضح "العالم لا يزال يعاني من الجائحة. ليس هناك أي شك في ذلك. ينبغي ألا يسيء أحد تفسير ذلك. ما زلنا نعاني من المرض"