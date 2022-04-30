وضعت السلطات الباكستانية خدمات الإنقاذ في حالة تأهب قصوى، بعد تحذيرات من فيضانات عارمة وفيضان الأنهار الجليدية، في المناطق الشمالية بالبلاد، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات عالية بشكل خطير.

وقال شاهزاد شيجري، مسؤول حماية البيئة بإقليم "جيلجيت-بالتستان" لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) اليوم السبت إن "الحكومة الإقليمية حثت هيئة إدارة الكوارث والمناطق الأكثر عرضة للخطر(على اتخاذ الإجراءات الاحترازية)".

وتذوب الأنهار الجليدية في السلاسل الجبلية الشمالية في باكستان- هندو كوش والهيمالايا وكاراكوروم- بسرعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى تشكيل أكثر من ثلاثة آلاف بحيرة جليدية في إقليمي "جيلجيت-بالتستان" و"خيبر-باختونخوا"

وأضاف شيجري أن فيضانات البحيرات الجليدية من الأحداث المفاجئة ويكون التعامل معها ضئيل للغاية، مما يؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات وسبل العيش في المناطق النائية.

وطبقا لأحد التقديرات ، فإن أكثر من 1ر7 مليون شخص عرضة لفيضانات الأنهار الجليدية.

وقال مالك أمين أسلم، وزير شؤون تغير المناخ السابق لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن "باكستان تواجه موجة حر مدمرة، ضربت البلاد بشكل غير متوقع أوائل هذا العام".

وأضاف أسلم أن مدينة "دادو" بإقليم "السند" بجنوب البلاد شهدت "أعلى درجة حرارة على الأرض في نيسان/أبريل" خلال ما كان ينبغي أن يكون موسم الربيع.

يذكر أن أكثر من ألفي شخص لقوا حتفهم في عام 2015، في كراتشي عندما ضربت موجة حر المدينة، خلال شهر رمضان.