ليس صحيحاً القول إن كل الكلاب من نوع معين عدوانية كالبيتبول والروت وايلر، بينما تلك التي تنتمي إلى نوع آخر حنونة كاللابرادور، إذ أظهرت دراسة جديدة نُشرت في مجلة "ساينس" العلمية أن هذه الصور النمطية عن سلالات الكلاب تفتقر بدرجة كبيرة إلى الصحة.

وقد تتوارث الكلاب سمات سلوكية عدة، لكن لا يمكن استناداً إلى السلالة التكهّن إلّا جزئياً بمعظم التصرفات، وقد لا تشير السلالة إلى أي منها عندما يتعلق الأمر بسمات محددة كالحنان أو الميل إلى الغضب.

وتوضح إلينور كارلسون، وهي واحدة من معدي الدراسة الذين استخدموا أكثر من ألفي كلب وتلقوا أجوبةً من 200 ألف صاحب كلب، أنّ "الجينات تؤدي دوراً في شخصية الكلب على المستوى الفردي، لكن لا يمكن التكهّن من خلال السلالة بفاعلية هذه السمات".

وتضيف "أظهرنا في الدراسة أنّ المعايير التي تحدد ما إذا كان كلب ما ينتمي إلى سلالة غولدن ريتريفر مثلاً هي خصائصه الفيزيائية كشكل أذنيه ولون شعره ونوعيته وحجمه، لا ما إذا كان حنوناً".

ومع ذلك، تظهر هذه الصور النمطية أحياناً من خلال القوانين، كحظر تربية البيتبول في المملكة المتحدة وعدد كبير من المدن الأميركية.

- "عدم رصد أي تأثير" -ودرس الباحثون الحمض النووي لـ 2155 كلباً أصلياً أو هجيناً لرصد الاختلافات الجينية الشائعة التي تساعد في التنبؤ بسلوكها. ودمجوا هذه النتائج بإجابات وفّرها 18385 من أصحاب الكلاب.

واستخدموا في أعمالهم موقع "داروينز أرك" الذي يمثل قاعدة بيانات مُتاحة مجاناً تجمع المعلومات المقدمة من المالكين في شأن تصرفات حيواناتهم.

وأخذ الباحثون في الاعتبار خلال تحليلاتهم الآراء النمطية التي قد تؤثر على الإجابات.

ووضعوا تعريفات محددة لتصرفات معيّنة كالطاعة والتفاعل الاجتماعي واهتمام الكلاب بالألعاب. ودرسوا أيضاً سمات هذه الحيوانات الجسدية.

ووجد العلماء 11 مكاناً للعوامل الوراثية مرتبطة بالاختلافات السلوكية، منها الطاعة والقدرة على إحضار الأغراض والنباح.

ولعبت السلالة في هذه الحالات دوراً معيناً، إذ تبيّن أنّ كلاب البيغلز وكلاب الدموم لديها ميل للنباح أكثر، كما أنّ نوع البوردر كولي هو أكثر طاعة من سلالة الشيبا اينو.

لكنّ الدراسة أظهرت مع ذلك تسجيل استثناءات في كل مرة