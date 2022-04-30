تستعد ألمانيا لاستقبال المزيد من السائحين من الخارج بشكل ملحوظ بعد "عامين صعبين للغاية" بسبب الجائحة، بحسب وصف المجلس الوطني للسياحة (GNTB).

وقالت رئيسة المجلس، بيترا هيدورفر، قبل بدء فعاليات معرض تجاري يركز على السفر في ألمانيا بولاية بافاريا غدا الأحد، إن مستوى الاهتمام بألمانيا كوجهة سفر مرتفع للغاية.

وذكرت هيدورفر أن الأشخاص القادمين إلى ألمانيا مهتمون بقضاء عطلات في المدن والرحلات الثقافية والرحلات الطبيعية، واصفة هذه الاتجاهات بأنها تتماشى مع سمة ألمانيا كوجهة سفر.

وأشارت هيدورفر إلى أن الرغبة في السفر تتزايد بشكل مستمر في أوروبا، حيث يأتي معظم المسافرين إلى ألمانيا، مستشهدة باستطلاع أجري في كانون الثاني/يناير الماضي، ووجد أن 80?? من المستطلع آرائهم يفكرون في السفر إلى الخارج مجددا.

من ناحية أخرى، قالت هيدورفر إن عدد الأفراد الذين لا ينوون السفر أو يرغبون في قضاء عطلاتهم داخل البلد الذي يعيشون فيه يتناقص باستمرار، موضحة أن تطلعات الأفراد للسفر ظلت تصل إلى مستويات قياسية حتى بعد أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا.

وقالت هيدورفر إن ألمانيا ستتيح على الإنترنت بصورة متزايدة في المستقبل خيارات السفر، مشيرة إلى أن الأدوات الرقمية لا غنى عنها لإلهام الناس للقيام برحلات، موضحة أنه عند وصول السائحين لوجهات السفر، يمكن هنا لتطبيقات الإرشاد الصوتي والذكاء الاصطناعي تقديم المزيد من الدعم.

وذكرت هيدورفر أنه على الصعيد الدولي يرى الكثيرون أن ألمانيا هي الدولة التي من المرجح أن تتغلب على التحديات العالمية لحماية البيئة والموارد الطبيعية.

ويقوم المسوقون بترويج ألمانيا كوجهة مستدامة تحت شعار "ملهمة ببساطة"، استنادا إلى سجل الدولة لحماية المعالم الأثرية والمناطق الطبيعية والتنقل الصديق للمناخ.