أعلنت هيئة الشارقة للكتاب في الإمارات، اليوم السبت، أن الدورة الـ 13 من "مهرجان الشارقة القرائي للطفل" هذا العام تحت شعار "كوِّن كونك"، تطمح إلى فتح الباب أمام الصغار لاكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم في 750 نشاطاً إبداعياً وتعليمياً من خلال 72 ورشة علمية وفنية وإبداعية للأطفال واليافعين، يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين، في الفترة بين 11 إلى 22 مايو الجاري في إكسبو الشارقة.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أنها تهدف لخلق مساحة إبداعية ترتقي بمهارات الأطفال وتعزز فيهم ركائز المعرفة المبنية على الابتكار، موضحة أن الورش تتضمن أكثر من 750 نشاطاً إبداعياً وتفاعلياً ما بين أنشطة تعتمد على المهارات والحرف اليدوية، وأخرى تستهدف تنمية شخصية الطفل من الناحية النفسية، إضافة إلى الأنشطة الرياضية، والجلسات التوعوية، وورش تعليم التقنيات الحديثة التي تتناسب مع أعمار الأطفال، فضلاً عن جلسات تنمي في الطفل شخصية الإعلامي الصغير ليكون مؤهلاً لاستخدام وسائل الإعلام الحديثة بالطرق الآمنة والمفيدة.

وأوضح البيان أن بعض الورش التي سيتم إطلاقها في المهرجان، وعلى رأسها ورشة "المكتشفون الصغار" المخصصة للأطفال من 3-5 سنوات، ستقدم 264 نشاطاً إبداعياً، تساعد على تحفيز التفكير لدى الصغار من خلال الأنشطة التفاعلية التي تعتمد على مخاطبة الحواس الخمس، بالتجمع بين المتعة والمرح وتحفيز النشاط الذهني لمساعدة الأطفال في المرحلة المبكرة من حياتهم على اكتشاف العديد من الألعاب التفاعلية التي تمنحهم الفرح والدهشة، مما يساعد على إثراء خيالهم، وتعزيز الإبداع لديهم.

وأضاف أن ركن الورش التكنولوجية للأطفال سيقدم مساحة لتنمية مهاراتهم الإبداعية في استخدام التكنولوجيا الحديثة، من خلال أنشطة عملية وتفاعلية وألعاب تحفز الابتكار لديهم، وتعرفهم على طرق تحويل ألعابهم إلى أشياء مفيدة، وأساسيات برمجة الروبوتات، كما سيتمكن العلماء الصغار من صناعة سيارة تعمل بمحرك من المطاط، إضافةً إلى إتقان الخطوات التي تؤهل الطفل للتعامل مع تقنيات الحاسوب الحديثة بأسلوب سهل وجذاب.

أما مساحة الرياضة والترفيه، ستتيح للأطفال أداء مجموعة من التمارين الخاصة التي تقوي أجسامهم، وممارسة الفنون الرياضية التي تستهويهم بعد تعلم قواعدها الأساسية، مثل رياضة الملاكمة، إضافةً إلى خوض تحدي اللياقة البدنية الشامل، الذي يتضمن أنشطة مدهشة تبرز الطفل الأقوى ليكون بطل التحدي، كما يتعرف الأطفال على فنون تفادي الأخطار بسلامة من خلال النشاط التفاعلي.

كما سيتم إقامة ركنًا للأنشطة اليدوية يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال في صناعة الأشياء وتحويل الأدوات المهملة إلى إبداعات باهرة يمكن استخدامها، كما سيتعلم الأطفال في هذه المساحة الإبداعية بشكل تفاعلي كيفية صناعة العطور وتاريخها والأدوات والعناصر المستخدمة فيها، بجانب إتاحة تعلم فنون التصميم وصناعة الدمى وصنع آلة الأفلام في المنزل بطرق بسيطة والتعرف على صناعة الأفلام بشكل عام.

وأشار البيان أيضا إلى حرص "مهرجان الشارقة القرائي للطفل" على التركيز على ورش التنمية الذاتية، التي تلبي متطلبات النجاح وتعزز في الصغار الاعتماد على النفس والاستقلالية، كما يتعلم المشاركون في تلك الورش المفاهيم والطرق والأساليب الرئيسية التي تساعد الأطفال على مواجهة التحديات في أهم مجالات الحياة اليومية، وعلى الطرق الناجحة في مواجهة التنمر، كما تركز ورش التنمية الذاتية على تطوير المهارات القيادية لدى الأطفال ومساعدتهم في التعامل مع الضغوطات أثناء تأدية المهام المختلفة.

أما عن ورش "الإعلامي الصغير"، أكد البيان اهتمام المهرجان بإنشاء مساحة تفاعلية واسعة لورش الإعلام، التي تعرف الصغار على عملية صناعة الأخبار، وتمكنهم من كتابة السيناريو ومهارات التصوير مع إعطائهم معلومات شيقة تعرفهم بأسرار النجاح الإعلامي، بجانب تثقيفهم بالأدوات التي يستطيع من خلالها أن يكون مؤثراً في أقرانه على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تحفيز الأطفال على ممارسة مهنة المراسل الصحفي، وتعليمهم مهارات الإلقاء الإذاعي والتلفزيوني.

جدير بالذكر أن المهرجان سيفتح أبوابه للزوار بداية من يوم 11 إلى 22 مايو، على أن يستقبل الزوار لمدة 10 ساعات يوميا من الإثنين حتى الخميس، و5 ساعات يوم الجمعة، و11 ساعة يومي السبت والأحد.