بعد النجاح الذي حققه ألبوم (أول ذا رايت نويزس) العام الماضي، عادت فرقة الروك البريطانية ثاندر بألبوم جديد مستوحى من العزلة العامة التي شعر بها الناس أثناء جائحة كوفيد-19 والإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي.

قال عازف الجيتار والمؤلف الموسيقي لوك مورلي لرويترز إن "دوبامين" هو الألبوم الرابع عشر للفرقة وصدر الجمعة ويضم 16 أغنية تم تأليفها خلال فترة العزل العام.

وأضاف مورلي في مقابلة مشتركة مع المغني بالفرقة داني باوز "معظم أغاني الألبوم تم تصورها وتأليفها خلال فترة الجائحة، لذلك هناك الكثير من الأشياء حول العزلة والجوانب الأكثر إيجابية وتحليل الذات".

تأسست فرقة ثاندر في عام 1989 وتُشتهر بأغنيات مثل (ديرتي لوف) و(لو لايف إن هاي بليسز) و(إيه بيتر مان).

وألبوم عودتهم في عام 2015 والذي حمل عنوان (وندر دايز)، كان الأول الذي يدخل في قائمة أفضل عشرة ألبومات في المملكة المتحدة منذ 20 عاما. وظلت ألبوماتهم منذ ذلك الحين داخل تلك الفئة.