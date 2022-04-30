قال مصدر حكومي ياباني، إن الحكومة تشدد الرقابة على صناعة القوارب السياحية بعد غرق قارب قبالة شبه جزيرة هوكايدو بشمال البلاد، مما أسفر عن مصرع 14 شخصا على الأقل كانوا على متنه.

وذكرت صحيفة /جابان تايمز/ اليابانية، اليوم السبت، أن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة تدرس فرض عقوبات أكثر صرامة، مثل منع الشركات من تشغيل القوارب السياحية، إذا وجدت مشاكل في إدارة السلامة.

وفقد قارب حمولته 19 طنا يحمل 26 شخصا، يوم السبت الماضي، وذكر خفر السواحل الياباني، أمس الجمعة، أنه تم العثور على القارب في قاع البحر على عمق 120 مترا قبالة شبه الجزيرة.

وكان القارب الذي يحمل الاسم "كازو وان"، يقل 24 راكبا وفردين من طاقمه.. وحتى أمس أول الخميس، تم التأكد من مصرع 14 شخصا، بينما لا يزال الآخرون في عداد المفقودين وعمليات البحث عنهم متواصلة.

ويعتزم مسؤولو خفر السواحل التحقيق في ملابسات غرق القارب بشكل أكثر تفصيلا.