تستضيف مدينة مراكش المغربية، مؤتمر القمة العالمية للطاقة في الفترة من 22 إلى 24 يونيو القادم.

وأعلن معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، عن تنظيم القمة العالمية للطاقة (World Power-to-X Summit) بهدف بحث الاستراتيجيات المبتكرة في مجال الهيدروجين الأخضر.

وأوضح المعهد - على موقعه الإلكتروني - أن هذا المؤتمر المنظمة بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، سيشهد مشاركة عدد من صناع القرار السياسي والصناعي والخبراء الذين سيتداولون خلال الندوات والجلسات رفيعة المستوى حول الإمكانات التي يحتوى عليها الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأشار موقع المعهد إلى أن برنامج هذا اللقاء المخصص للطاقة النظيفة يشمل عدة محاور، تتمثل في "الاقتصاد وفرص الاستثمار في الطاقة النظيفة كنقطة انطلاق لشراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، والقطاعات التي ستغطي الجزء الأكبر من حجم الطلب، وأسواق التصدير الرئيسية المحتملة، وتكامل الطاقات المتجددة وأي تحديات بخصوص الأسعار".

وسيناقش المشاركون، موضوعات من قبيل مدى توفر أسواق لترويج منتجات الطاقة النظيفة وضمن أي جدول زمني، وكيفة ابتكارات الهيدروجين كطريقة تسهم في استدامة تحول الطاقة وكذلك أي تحديات يواجهها التحول الصناعي للطاقة النظيفة.

كما يتضمن البرنامج محاور بخصوص "الوقود الأخضر وإزالة الكربون خلال عملية التنقل إلى الهيدروجين وهل سيحدث الهيدروجين ثورة في صناعة التنقل؟"، و"بناء واحة الهيدروجين" و"تمويل وتنظيم الطاقة النظيفة".

وتعتبر القمة العالمية للطاقة منصة للنقاش حول العصر الجديد للطاقة النظيفة القائمة على الهيدروجين الأخضر، مع الاهتمام أساسًا بتوحيد الجهود وتقديم إجابات ملموسة للتحديات المختلفة المرتبطة بتطوير الطاقات الجديدة في المغرب.