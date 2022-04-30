توفي أكثر من 3000 لاجئ ومهاجر على الطرق البحرية المؤدية إلى أوروبا في .2021

وتم الإبلاغ عن وفاة أو فقدان ما إجماليه 1924 شخصا في الطرق الممتدة من شمال أفريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط، و 1153 بين ساحل أفريقيا الغربي وجزر الكناري، حسبما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.

وقالت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في جنيف إن هذا العدد يبلغ ضعف المتوفين والمفقودين في العام الماضي. وتوفي حتى الآن في العام الجاري 478 شخصا على طرق الهجرة.

وأضافت المتحدثة أن عددا لا حصر له من الأشخاص يحتمل أن يكونوا قد توفوا بالفعل لدى الفرار من بلادهم باتجاه ساحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. ويشار إلى أنهم عرضة لمخاطر الاستغلال وإساءة المعاملة والعبودية وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة الأخرى.

وترغب المنظمة في حماية اللاجئين والمهاجرين عبر طول طرق الهجرة من الاستغلال ومهربي البشر. وتسعى للحصول على تبرعات بقيمة 5ر163 مليون دولار من الحكومات من أجل إعداد برامج في 25 دولة.