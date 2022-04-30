أعلنت شركة خدمات النقل العام الفرنسية "آر.إيه.تي.بي" وقف الاستخدام المؤقت لـ 149 حافلة كهربائية من إنتاج شركة ""بولور إس ايه" للنقل، وذلك بعد اشتعال النيران في حافلة ثانية

وقالت" آر.إيه.تي.بي ديف" في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء إنه لم تقع ضحايا جراء الحريق، الذي اندلع في الحافلة في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي بالقرب من مكتبة فرانسوا ميتران في باريس، مشيرة إلى أن هذا ثان حادث حريق يقع في غضون شهر.

وأضافت "آر.إيه.تي.بي" أنها طلبت من شركة ""بولور إس ايه" القيام بتقييم شامل لأسباب وقوع مثل هذه الحوادث.

وتستخدم وحدة "بلو باص" التابعة لشركة ""بولور إس ايه" بطاريات الليثيوم في حافلاتها، إذ يتميز هذا النوع من البطاريات بكونها صلبة تماما ولا تحتوي على مكونات سائلة ولا نيكل ولا كوبالت.