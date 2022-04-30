إرفاق المستندات المؤيدة للتظلم آليا مع الأخذ بالاعتبار انه ولن ينظر بالتظلم غير المستوفي لهذه المستندات

عبدالكريم العبدالله



تبدأ وزارة الصحة اعتباراً من غد الأحد أول مايو بفتح باب التقديم لتظلمات مكافآت الأعمال الممتازة حتى 30 مايو، مؤكدة على انه لن ينظر بالتظلمات التي تقدم بعد هذا الموعد



واكد تعميم الوكيل المساعد للشؤون المالية هشام الدليمي على أن التظلمات تقدم لمستحقي مكافآت الصفوف الأمامية من خلال تطبيق Q8Seha.



وبين التعميم أن التظلم يجب أن يكون عن عدد الأيام التي تخص الفترة من 24 فبراير 2020 حتى 31 مايو 2020 والتي حددها قرار مجلس الوزراء



وجاء في التعميم انه يجب إرفاق المستندات المؤيدة للتظلم آليًا مع الأخذ بالاعتبار انه ولن ينظر بالتظلم غير المستوفي لهذه المستندات.

وأفاد التعميم بأنه يجب توقيع المتظلم بما يفيد انه عمل خلال فترة التظلم وكان على رأس عمله وان يكون مستوفي كافة الشروط والضوابط المقررة لصرف المكافآت عن الأيام المتظلم منها مع تعهده بتحمل المسؤولية القانونية في حال عدم ثبوت صحة البيانات الواردة بتظلمه.



وجاء في التعميم انه ارسل التظلمات بعد توقيعها من المتظلم ومرفقا معها جميع المستندات المؤيدة لها وحسب الخطوات.

و«الأنباء» تنشر خطوات التقديم التظلمات عبر الرابط التالي:

https://pdf.alanba.com.kw/desktop/pdf-viewer.html?file=/pdf/2022/04/29-04-2022/1002.pdf