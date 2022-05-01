اختتم بنك الكويت الوطني برنامجه «افعل الخير في شهر الخير» الاجتماعي، المستمر منذ أكثر من 30 عاما، بتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين وزيارة المراكز والمؤسسات الاجتماعية والقيام بالعديد من النشاطات والمبادرات الخيرية والاجتماعية المتنوعة طوال شهر رمضان المبارك.



وشمل البرنامج توزيع آلاف وجبات الإفطار وكسرة إفطار على الصائمين في قصر نايف والمباركية والمستشفى الميداني ومنطقة الصباح الطبية والمرافق العامة والمناطق السكنية محققا برنامج هذا العام علامة فارقة تجسدت بأهدافه التنموية التي تعدت الدعم المادي إلى الاستثمار بالأعمال والمبادرات الاجتماعية وضمان استمرارية هذا العطاء للأسر والأفراد المحتاجين.



وقالت مساعد مدير عام إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال المطر: «يفخر بنك الكويت الوطني بكونه أحد رواد التنمية الاجتماعية من خلال برامج المسؤولية التي يطلقها، ويهدف من خلال هذا البرنامج الى الحفاظ على عمق العلاقة مع المجتمع الذي ينتمي إليه من خلال عشرات المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى رعاية الأفراد والأسر وتوفير ما يلزم لدعم أهداف العيش الكريم والتعليم والصحة كأبرز معالم تطور المجتمعات وتقدمها».



وأوضحت المطر أنه إلى جانب الجولات الميدانية لتوزيع وجبات الإفطار، واصل بنك الكويت الوطني للعام الرابع على التوالي رعايته برنامج مدفع الإفطار في قصر نايف.

ولفتت إلى أن ما ميز هذا العام هو النقلة النوعية للعمل الخيري والاستثمار بالمبادرات الاجتماعية محققا خطوات غير مسبوقة على المستوى الاجتماعي.



برنامج مدفع الإفطار



للعام الرابع، شارك بنك الكويت الوطني في برنامج مدفع الإفطار الذي يبث على تلفزيون الكويت كما تواجد يوميا لإفطار الصائمين في قصر نايف، حيث قام بتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين الذين يتوافدون لمتابعة لحظة انطلاق مدفع الإفطار في هذا القصر الذي يتمتع بدلالة تراثية وتاريخية، كذلك الاحتفال مع الأطفال بمناسبة القرقيعان.



كسرة صيام وتوعية مرورية



وزع بنك الكويت الوطني كسرة الصائم على السائقين عند إشارات المرور في الشوارع الاستراتيجية، وتتميز هذه المبادرة بأنها تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية خلال الشهر الفضيل، لاسيما مع اقتراب موعد الإفطار ومحاولات بعض السائقين اللحاق بإفطارهم من خلال السرعة والتجاوزات المرورية.



فعاليات حديقة وهران وقرقيعان



مع انحسار الإجراءات الاحترازية بعد الجائحة، احتفل بنك الكويت الوطني خلال الشهر الفضيل بعدد من الفعاليات الترفيهية والنشاطات الاجتماعية في حديقة وهران بمنطقة الشامية.

وامتدت هذه النشاطات الترفيهية لمدة 6 أيام خلال الشهر الفضيل، تضمنت حلقات طهي مباشرة على أيدي أشهر الطهاة في الكويت تركز على تحضير الأطباق التقليدية المرتبطة بالشهر الفضيل تلاه فعاليات قرقيعان.



المتطوعون



على غرار كل عام، شارك عشرات المتطوعين من موظفي بنك الكويت الوطني في برنامج شهر رمضان المبارك «افعل الخير في شهر الخير» وذلك من خلال القيام بالزيارات والجولات الميدانية فيأتي ذلك انطلاقا من حرص البنك على تنمية مفهوم التطوع لدى موظفيه من خلال تعزيز ارتباطهم بالأعمال الانسانية والنشاطات الاجتماعية التي ينظمها.



مواقع التواصل الاجتماعي



قدمت وسائل التواصل الاجتماعي تغطية شاملة لنشاطات برنامج افعل الخير في شهر الخير إلى جانب دورها المؤثر والفعال لنشر التوعية الصحية للمتابعين خلال شهر رمضان، حيث نظمت قنوات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي نصائح صحية مع اختصاصية التغذية لولوة الأرملي تناولت الأكل الصحي والخيارات المتاحة في شهر الصيام، بالإضافة إلى الرياضة وكيفية اعتماد أسلوب صحي للمحافظة على سلامة صحتنا خلال شهر الصيام.