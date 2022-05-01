طلال بارا



نصحبكم اليوم في تجربة سريعة على متن الجيل السابع المحدث من كواتروبورتيه، سيارة السيدان الأنيقة الفاخرة من الصانع الإيطالي مازيراتي، الذي كشف لنا مؤخرا عن مجموعة باقات جديدة وحصرية خاصة بطرازات كواتروبورتيه في إطار برنامجه المتكامل لتجديد وتحديث طرازاته لعام 2022، والتي أصبحت تضم طراز GT موضوع التجربة، وطراز مودينا، وطراز القمة الرياضي تروفيو.



البداية مع التصميم الخارجي لمازيراتي كواتروبورتيه، والتي لاتزال تلفت الأنظار بلمساتها الخارجية المتميزة خاصة مع التصميم الأنيق للمصد، وللشبك الأمامي المتألق والذي يعد من سمات هوية مازيراتي البارزة، حيث تمتاز بطابع أكثر فخامة من ذي قبل، بفضل التطعيمات الكرومية العمودية الجديدة من الكروم بلمسات متباينة مع عمق تأثيرات المقدمة الشبيهة بأنف سمك القرش.



وفيما يتعلق بالتصميم أيضا، تشتمل الباقة الجديدة الخاصة بالهيكل الخارجي على إضافة شعار مازيراتي الجديد، الذي تم تقديمه مع إطلاق سيارة MC20، على غطاء المحرك ودعائم السقف الخلفية، فضلا عن حروف مازيراتي الجديدة في القسم الخلفي، كما أضيفت اللمسات الجديدة على مجاري الهواء الجانبية الثلاثة الشهيرة، كما تتميز مقصورة القيادة بحروف مازيراتي الجديدة التي نقشت على شاشة العرض المركزية وشعار على مساند الرأس.



مجموعة المحركات



زودت مازيراتي طراز كواتروبورتيه GT بمحرك سداسي الاسطوانات V6 سعة 3 ليترات مزود بشاحن توربو، يولد قوة 350 حصانا مع عزم دوران يصل إلى 500 نيوتن متر، يتسارع من السكون إلى 100 كم/س في غضون 5.5 ثوان أما السرعة القصوى فهي محددة إلكترونيا بـ 270 كم/س.



اما طراز مودينا فهو يزود بمحرك توربو سداسي الاسطوانات V6 بسعة 3 ليترات أيضا، هذا المحرك المطور يولد قوة أعلى تصل إلى 430 حصانا مع عزم دوران يصل إلى 580 نيوتن متر وتتسارع إلى 100 كم/س في 5 ثوان، اما السرعة القصوى فتصل إلى 288 كم/س، هذا الطراز يتوافر اما بخيار الاندفاع بالعجلات الخلفية أو بالعجلات الأربع.



أما طراز القمة، تروفيو، فهو يزود بمحرك ثماني الاسطوانات V8 سعة 3.8 ليترات مع تيربوتشارجد يولد قوة تصل إلى 580 حصانا مع 730 نيوتن متر من عزم الدوران، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 4.5 ثوان قبل أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 326 كم/س.



كافة المحركات سابقة الذكر تتصل بناقل الحركة الأوتوماتيكي المتطور ZF من 8 سرعات، حيث يضع قوة المحرك في يدك، ويضمن تصميمه المتطور دقة تغيير السرعات وأعلى مستويات الأداء، وبفضل برمجيات التكيف الذاتي، يقوم ناقل الحركة بتعديل أنماط الانتقال حسب أسلوب القيادة لتحظى بتجربة أكثر سلاسة وتفردا.

وعندما يتعلق الأمر بالرحلات الطويلة على سرعات عالية، فقد تم ضبط السرعتين الأخيرتين، أي السابعة والثامنة، بشكل خاص لتقليل استهلاك الوقود وتحقيق قدر أكبر من الراحة.



باقات من الأنظمة المتطورة



يمنحك نظام المساعدة على الطرق السريعة الإحساس بأمان أكثر أثناء القيادة على الطرق السريعة، وبفضل رادار صغير مثبت على الشبك الأمامي وكاميرا أمامية، يحافظ هذا النظام على السيارة في منتصف المسار وفي الوقت ذاته يحافظ على السرعة المرغوبة والمسافة الفاصلة عن السيارة الأمامية بفضل نظام تثبيت السرعة المتكيف مع خاصية الإيقاف والانطلاق، ونظام تحذير مغادرة المسار، ونظام التحذير من الاصطدامات الأمامية مع نظام مساعد الكبح المتقدم ونظام الكبح الآلي في حالات الطوارئ، كما يمتلك النموذج كاميرا إضافية للرؤية المحيطية.



مازيراتي الإيطالية وبعد أكثر من 107 أعوام من التأدية الرياضية الأنيقة لاتزال تبهرنا، وما كواتروبورتيه إلا دليل على استمرار إحياء التراث الأنيق للعلامة الفاخرة، فهي تتألق كسيدان رياضية تنفيذية تبلغ آفاقا جديدة لناحية الأداء وخصائص القيادة ومتعتها، إنها باختصار إرث إيطالي أصيل.



مقصورة فاخرة



تتميز مقصورة القيادة في كواتروبورتيه جي تي بلمسات مذهلة من خشب راديكا الطبيعي، ومقاعد من الجلد الطبيعي الفاخر بتطريزات أنيقة.



من الداخل يستوعب التصميم الجديد للوحة القيادة المركزية شاشة لمس عالية الدقة ومتعددة الوظائف قياس 10 بوصات دون إطار بحافة زجاجية منحنية أنيقة هي الأولى من نوعها في تصميم السيارات، وتزود بنظام مازيراتي كونيكت المتوافق مع نظامي Apple وAndroid للهواتف الذكية المتطور ليمنحك تجربة مستخدم شخصية ومبتكرة.



كما تمت إعادة تصميم الكونسول المركزي المنخفض ليتضمن مقبضا دوارا يتحكم بحجم الصوت والوظائف، وتم تجهيز كافة سيارات كواتروبورتيه بحساس لنوعية الهواء، والتي تعد ميزة تحسن من راحة الركاب في السيارة بشكل ملحوظ، حيث يعمل الحساس الذكي مع نظام تحليل للإشارة على حساب مستويات التلوث في الخارج ويمنع الهواء الملوث والغازات السامة من دخول المقصورة.



وبفضل نظام الملاحة المتكامل كليا، ستحصل دائما على أحدث معلومات حركة المرور في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى الخرائط المحدثة باستمرار، والوصول إلى أليكسا من أمازون ونقطة اتصال Wifi داخل سيارتك.



ويوفر النظامان السمعيان Harman Kardon وBowers & Wilkins تجربة صوتية مذهلة أثناء القيادة، حيث تم اعتماد أنظمة الصوت لكل سيارة من سيارات مازيراتي بعد ساعات لا حصر لها من الاختبارات والأبحاث المكثفة لتوفير التجربة الصوتية الأمثل للمالك.



وتوفر كواتروبورتيه مقعدين خلفيين منفصلين مدفأين ومهويين وبلمسات نهائية من الجلد الناعم ذي النقشة المميزة، وينقسم المقعدان بواسطة كونسول مركزي فخم مع لوحة للتحكم في نظام تكييف الهواء رباعي المناطق وستائر الشمس الخلفية والجانبية الكهربائية.