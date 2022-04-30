أكدت كل المراصد الفلكية في المملكة العربية السعودية ومن ضمنها مرصد جدة ومرصد الجامعة المجمعة، أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس في جميع أجزاء المملكة، وهذا يعني أن شهر رمضان المبارك سوف يكمل (30) يوما وسوف يغرب الهلال عندنا في الكويت بحوالي 18 دقيقة قبل غروب الشمس مما يعني أنه بعد غروب الشمس لا يوجد هلال يمكن مشاهدته فولادة الهلال أو الاقتران بالشمس سوف يكون قبيل منتصف الليلة بنصف ساعة تقريبا وتطبيقا للقاعدة الفقهية التي تنص على أنه (لا استهلال بعد الغروب)سوف تطبق بصورة واضحة هذه الليلة، وبهذه الحالة فإن العيد بإذن الله تعالى سوف يكون يوم الاثنين 2 مايو 2022.