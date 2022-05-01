نقل الديوان الأميري إلى الإخوة المواطنين وإلى المقيمين في وطننا العزيز تهاني صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، بعيد الفطر السعيد وتمنياته لهم أن يكون عيدا ينعم الجميع فيه بالمحبة والهناء.



ويغتنم الديوان الأميري هذه المناسبة المباركة ليرفع إلى مقام صاحب السمو وإلى سمو ولي العهد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم، أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة. كما يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الفطر السعيد، سائلا الباري جل وعلا أن يعيده على الوطن العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن والسلام ويحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمان والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه.



من جهة أخرى، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا عصر أمس الأول من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة، عبر جلالته خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية. وقد شكره سموه على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، مبادلا جلالته التهاني بهذه المناسبة الطيبة، مقدرا سموه هذا التواصل، ومبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ويحقق لسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.



هذا، وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا عصر أمس من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.



وقد شكر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو أمير قطر على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة الطيبة، مقدرا سموه هذا التواصل ومبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا عصر أمس من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر جلالته خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.



وقد شكر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد جلالته على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا جلالته التهاني بهذه المناسبة الطيبة مقدرا سموه هذا التواصل ومبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ويحقق لمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.