مع انطلاقة الدورة الـ 13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، التي تنظمها «هيئة الشارقة للكتاب» هذا العام تحت شعار «كون كونك»، يستضيف المعرض 72 ورشة علمية وفنية وإبداعية للأطفال واليافعين، يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين، بهدف خلق مساحة إبداعية ترتقي بمهارات الأطفال وتعزز فيهم ركائز المعرفة المبنية على الابتكار، وذلك طوال أيام المعرض التي تستمر في الفترة من 11 وحتى 22 مايو الجاري في إكسبو الشارقة.



وتتوزع الورش، التي تتضمن أكثر من 750 نشاطا إبداعيا وتفاعليا خلال أيام المهرجان، ما بين أنشطة تعتمد على المهارات والحرف اليدوية، وأخرى تستهدف تنمية شخصية الطفل من الناحية النفسية، إضافة إلى الأنشطة الرياضية، والجلسات التوعوية، وورش تعليم التقنيات الحديثة التي تتناسب مع أعمار الأطفال، فضلا عن جلسات تنمي في الطفل شخصية الإعلامي الصغير ليكون مؤهلا لاستخدام وسائل الإعلام الحديثة بالطرق الآمنة والمفيدة.



المكتشفون الصغار



تقدم هذه المساحة المضيئة، المخصصة للأطفال من 3-5 سنوات، 264 نشاطا إبداعيا، تساعد على تحفيز التفكير لدى الصغار من خلال الأنشطة التفاعلية التي تعتمد على مخاطبة الحواس الخمس، وهي تجمع بين المتعة والمرح وتحفيز النشاط الذهني لمساعدة الأطفال في المرحلة المبكرة من حياتهم على اكتشاف العديد من الألعاب التفاعلية التي تمنحهم الفرح والدهشة، مما يساعد على إثراء خيالهم، وتعزيز الإبداع لديهم.



ركن التكنولوجيا



يوفر ركن الورش التكنولوجية للأطفال مساحة لتنمية مهاراتهم الإبداعية في استخدام التكنولوجيا الحديثة، من خلال أنشطة عملية وتفاعلية وألعاب تحفز الابتكار لديهم، وتعرفهم على طرق تحويل ألعابهم إلى أشياء مفيدة، وأساسيات برمجة الروبوتات، كما سيتمكن العلماء الصغار من صناعة سيارة تعمل بمحرك من المطاط، إضافة إلى إتقان الخطوات التي تؤهل الطفل للتعامل مع تقنيات الحاسوب الحديثة بأسلوب سهل وجذاب.



رياضة وترفيه



ومن خلال الأنشطة الرياضية التي يحتضنها ركن خاص بها، سيقوم الأطفال بأداء مجموعة من التمارين الخاصة التي تقوي أجسامهم، كما يمارسون الفنون الرياضية التي تستهويهم ويتعلمون قواعدها الأساسية، كرياضة الملاكمة، إضافة إلى خوضهم تحدي اللياقة البدنية الشامل، الذي يتضمن أنشطة مدهشة تبرز الطفل الأقوى ليكون بطل التحدي، كما يتعرف الأطفال على فنون تفادي الأخطار بسلامة من خلال نشاط تفاعلي رائع.



مهارات يدوية



ويقدم ركن الأنشطة اليدوية، الأدوات التي تنمي مهارات الأطفال في صناعة الأشياء وتحويل الأدوات المهملة إلى إبداعات باهرة يمكن استخدامها، وسيتعلم الأطفال في هذه المساحة الإبداعية بشكل تفاعلي كيفية صناعة العطور وتاريخها والأدوات والعناصر المستخدمة فيها، كما تتيح لهم الورش تعلم فنون التصميم وصناعة الدمى التي يحلقون في عوالمها، إضافة إلى تعلمهم صنع آلة الأفلام في المنزل بطرق بسيطة، يتعرفون من خلالها على العمليات المعقدة التي تمر بها صناعة الأفلام.



تنمية الذات



تشكل تنمية الذات عنصرا مهما من عناصر بناء شخصية الطفل لتحقيق النجاح في المستقبل، ومن هذا المنطلق حرص «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» على التركيز على ورش التنمية الذاتية، التي تلبي متطلبات النجاح وتعزز في الصغار الاعتماد على النفس والاستقلالية، كما يتعلم المشاركون في تلك الورش المفاهيم والطرق والأساليب الرئيسية التي تساعد الأطفال على مواجهة التحديات في أهم مجالات الحياة اليومية، وعلى الطرق الناجحة في مواجهة التنمر.



إضافة إلى ذلك، تركز ورش التنمية الذاتية على تطوير المهارات القيادية لدى الأطفال، وخلق الحوافز التي تؤسس لبناء الشخصية القيادية لدى الطفل وتشجيعه على تطويرها، مع إعطاء الوسائل السحرية التي تساعد على التعامل مع الضغوطات أثناء تأدية المهام المختلفة.



الإعلامي الصغير



ومع عصر الإعلام الرقمي الحديث، اهتم المهرجان بإنشاء مساحة تفاعلية مدهشة لورش الإعلام، التي تعرف الصغار على صناعة الأخبار، وتمكنهم من كتابة السيناريو ومهارات التصوير، مع إعطائهم معلومات شيقة تعرفهم بأسرار النجاح الإعلامي.



كما تستهدف الورش الإعلامية تثقيف الطفل بالأدوات التي يستطيع من خلالها أن يكون مؤثرا في أقرانه على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تحفيز الأطفال على أن يمارسوا مهنة المراسل الصحفي، وتعليمهم مهارات الإلقاء الإذاعي والتلفزيوني، حيث ستتيح لهم القيام بعمل بث صوتي ناجح على وسائل الإعلام الصوتية والمرئية، وتحقيق النجاح المنشود من خلاله، إضافة إلى تسليطها الضوء على أسس صناعة المحتوى الهادف والمؤثر بآن واحد.



ويستقبل المهرجان زواره من الساعة 10 صباحا وحتى 8 مساء من الإثنين إلى الخميس، ويوم الجمعة من الساعة 4 مساء وحتى 9 مساء، أما خلال يومي السبت والأحد فيفتح المهرجان أبوابه للزوار من الساعة 10 صباحا وحتى 9 مساء.