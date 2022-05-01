أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني توزيع طرود غذائية على 1127 عائلة فلسطينية في قطاع غزة وذلك بدعم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي ضمن مشروع «إفطار صائم» للعام الحالي.



وقال مدير إدارة مخاطر الكوارث في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عبدالعزيز أبو عيشة في تصريح صحافي لـ (كونا)، ان الجمعية قدمت طرودا غذائية لـ 1127 عائلة تضم ما يقارب 6000 فرد من مختلف محافظات قطاع غزة منذ مطلع شهر رمضان المبارك بدعم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي.



وأضاف أن المستفيدين من الطرود الغذائية هم العائلات الأشد فقرا والمستضعفة، والتي تأثرت بالأحوال الاقتصادية والأزمات المتلاحقة على القطاع، مشيرا إلى أنه جرى اختيار تلك العائلات ضمن معايير محددة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية.



ووجه أبو عيشة رسالة شكر الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إضافة الى جمعية الهلال الأحمر الكويتي والشعب الكويتي على ما قدموه للشعب الفلسطيني في كل الظروف والأوقات.



وتشمل الطرود المقدمة للعائلات الفلسطينية مواد غذائية أساسية منها السكر والزيت والأرز والعدس والملح وعددا آخر من الأصناف المهمة في يوميات الصائم ومائدة الإفطار.