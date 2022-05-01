القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



تختتم اليوم مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري المصري بعد مسلسل التأجيلات العديدة بسبب المشاركات الأفريقية وبطولة كأس العرب، حيث تقام 3 مواجهات ضمن الجولة 17 جميعها في العاشرة والنصف مساء بتوقيت الكويت، ثم يتوقف الدوري من جديد لمدة أسبوع بسبب إجازة عيد الفطر المبارك، على أن يستأنف الجمعة المقبل مباريات الجولة 18 وبداية الدور الثاني الذي سيكون مضغوطا.



وفي مباريات الليلة، سيكون الظهور الجديد للزمالك المتصدر لجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، مع إيسترن كومباني متذيل الترتيب.



وكان الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا قد حقق ريمونتادا مساء الخميس الماضي بالفوز على المصري البورسعيدي 2-1 بعد أن تأخر بهدف.



كما يستضيف اليوم فريق المصري نظيره المقاولون العرب، فيما يستضيف الجونة نظيره بيراميدز.



ومساء أمس الأول حقق فيوتشر فوزا كاسحا على المقاصة بثلاثية نظيفة كما تعادل إنبي والبنك الأهلي 2-2.



إفريقياً، طلب الاتحاد المصري لكرة القدم من نظيره الإفريقي «كاف»، تحديد ملعب محايد لاستضافة نهائي دوري الأبطال وبعد تردد أنباء قوية بأن الاتحاد الأفريقي يتجه لإقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب يوم 28 مايو ومن مباراة واحدة.



يذكر أن الأهلي (حامل اللقب) سيلعب ضد وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي بينما يلتقي الوداد المغربي بترو أتلتيكو الأنغولي لحساب نفس الدور، ويصعد الفائزان إلى المباراة النهائية، التي قد يكون الوداد المغربي أحد طرفيها.



وبحسب بيان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بأنه خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل رسمي، أثناء سريان بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، للتشديد على ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص، وإقامة المباراة النهائية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية على ملاعب محايدة، بعيدا عن الفرق أطراف المباراتين».



إلى ذلك، اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) حكم مباراة الأهلي ووفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويلتقي الفريقان في القاهرة ذهابا في 7 مايو، بينما يتواجهان في الإياب يوم 14 من الشهر نفسه.