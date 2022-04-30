العمال الثلاثة يعملون في مطعم والقتيل تلقى طعنة نافذة في الصدر والبطن

عبد الله قنيص



قبل قليل انفردت «الأنباء» بجريمة قتل الفنطاس والتي وقعت قبل الافطار بقليل وزود مصدر أمني «الأنباء» بالوقائع تفصيلا بالقول: وردت اشارة هاتفية من العمليات عن وجود مشاجرة بمنطقة الفنطاس، وبانتقال رجال الامن تبين انه تم نقل المصابين الى مستشفى العدان من قبل زملائهم، لينتقل ضابط المخفر لمستشفى العدان للتأكد من حالة المصابين، وتبين ان الجريمة جاءت اثر مشاجرة بين عمال المطعم والقاتل، حيث قام المدعو / رزق . ع - مصري من مواليد 1967 بطعن عدد ثلاث عمال سوريين بسكين ولاذ بالفرار الى جهة غير معلومة، وتبين أن المصابين هم المدعو جاسم ح - سوري 1973 (توفي بالمستشفى) اثر طعنة نافذة اسفل البطن، والمدعو عبدالرحمن ع- سوري 1992 مصاب بجرح طعني عميق اسفل البطن، والمدعو تيسير ا- سوري 1961 مصاب بعدة طعنات نافذه بالبطن وعليه تم ابلاغ النيابة العامة.