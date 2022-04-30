أبوظبي وام: بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع د.رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مختلف أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



وتبادل الشيخ محمد بن زايد ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر التهاني بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيين الله عز وجل أن يجعله مناسبة خير وبركة وسلام على البلدين وشعبيهما الشقيقين.



كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، العليمي بتوليه قيادة اليمن، وعبر عن خالص أمنياته له بالتوفيق في خدمة بلاده وشعبها، وتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها، والاتجاه نحو الاستقرار والسلام.



وأكد بن زايد ـ خلال اللقاء - على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، للقيام بمسؤولياته الوطنية تجاه استقرار اليمن الشقيق وأمنه وتحقيق تطلعات شعبه إلى التنمية والتطور.



وقال ولي عهد ابو ظبي إن دولة الإمارات لن تدخر جهدا في تقديم كل دعم ممكن لليمن الشقيق على جميع المستويات، مؤكدا ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وتاريخية متينة.



من جانبه، أعرب العليمي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لحسن الاستقبال وعلى دعم دولة الإمارات المستمر للشعب اليمني في مختلف المجالات.