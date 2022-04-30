أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر ضمَّنه خالص تهانيه الأخوية وأطيب تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، سائلا المولى عز وجل أن يعيده على قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمزيد من الخير والرخاء والتقدم والازدهار، متضرعا إلى الله جلَّ وعلا أن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وقد أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد عن بالغ الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على تهانيه الصادقة وأمنياته الطيبة، داعيا الله جل وعلا أن يجعل الكويت تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين بلد نماء ورخاء وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.