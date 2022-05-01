أصيب جنديان جراء هجوم لتنظيم «داعش» في الرطبة بمحافظة الأنبار، بحسب ما أفاد مصدر أمني عراقي.



ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن المصدر - الذي لم تسمه - القول إن «عناصر تنظيم داعش شنوا هجوما على نقطة تفتيش تابعة للجيش على طريق الرطبة في الأنبار، الأمر الذي أسفر عن إصابة منتسبين اثنين بجروح مختلفة».



وفي المحافظة ذاتها، أعلن مصدر أمني عن تعرض محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار لقصف بصاروخين.



وقال المصدر إن «محيط قاعدة عين الأسد تعرض لقصف بصاروخين».



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للتحالف الدولي، سقوط صاروخ خارج القاعدة دون تسجيل خسائر.