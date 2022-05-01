توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تسود أجواء حارة خلال ساعات النهار بدءا من الغد أول أيام عيد الفطر وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي يبلغ ذروته الأربعاء المقبل وتتراوح (العظمى) خلال العيد ما بين 38 و43 درجة مئوية.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، إن الطقس يكون معتدل الحرارة ليلا وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و28 درجة والأجواء عموما مشمسة في الأيام الأولى من العيد مع ظهور بعض السحب المتفرقة وغائمة جزئيا يومي الخميس والجمعة.

وأضاف القراوي أن الرياح تكون بصفة عامة خلال هذه الفترة شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتحول يوم الأربعاء ثالث أيام العيد جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة تنشط على فترات.

وتوقع أن تكون هناك فرص للغبار المثار أحيانا خصوصا على المناطق المكشوفة في فترات نشاط الرياح والغبار المحول أحيانا في فترات أخرى خاصة مع نهاية يومي الأربعاء والخميس.

وبين أن حالة البحر بشكل عام يكون خفيفا إلى معتدل مع الرياح الشمالية الغربية يعلو أحيانا مع تحول الرياح إلى جنوبية شرقية نشطة.

وأشار إلى أن هذه الفترة تعرف بأنها انتقالية إذ تتميز بتكون الأنظمة الجوية السريعة والتقلبات الجوية المفاجئة وتستمر حتى نهاية شهر مايو الجاري.