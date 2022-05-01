طورت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأميركية غوغل خاصية جديدة تتيح لمستخدمي خدماتها التحكم بصورة أكبر في نوعية الإعلانات التي تظهر أمامهم، من خلال توسيع نطاق "الفئات الحساسة" المتاحة في قائمة إعدادات التحكم في الإعلانات لتتيح لهم اختيار منع ظهور أعلانات متعلقة بالحمل والأمومة والتعارف وخسارة الوزن.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن هذه القيود على ظهور الإعلانات ستتاح فقط لمستخدمي يوتيوب وغوغل ديسبلاي نتورك. يذكر أن خدمة جوجل ديسبلاي عبارة عن نظام يتيح للمعلنين طلب عرض إعلاناتهم على مواقع الإنترنت والتطبيقات وموقع يوتوب وخدمة البريد الإلكتروني جي ميل.

ولن تطبق القيود الجديدة على الإعلانات التي تظهر على صفحات محرك البحث غوغل وغوغل شوبنغ للتسوق، في حين تعتزم شركة غوغل توفيرها أيضا على خدمة محرك البحث في المستقبل، بحسب ما أكده متحدث باسمها.

كانت غوغل قد أعلنت في ديسمبر الماضي اعتزامها توفير المزيد من أدوات التحكم في ظهور الإعلانات أمام المستخدمين لآن بعض الناس قالوا إنهم يريدون تقليص الإغراءات التي يتعرضون لها . وهذه الخدمة الجديدة يمكن أن تكون مفيدة، بالنسبة للمتعافين من إدمان المخدرات، لأن ظهور بعض الصور يمكن أن تثير لديه مشاعر سلبية.