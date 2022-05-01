هدفنا تفعيل وتوسيع مشاركة الأعضاء وتعزيز دورهم المهني في خطط التنمية

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية التقرير الإداري للاتحاد، وتم إقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية للعام 2021، والمصدق عليها من قبل محاسب قانوني والموافقة على مشروع ميزانية السنة المقبلة. كما عقد الاتحاد جمعية عمومية غير عادية تم خلالها مناقشة واعتماد تعديل بعض بنود النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد.

ووجه رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان، الشكر الى أعضاء الجمعية على تعاونهم وحرصهم على الحضور والمشاركة في مناقشة خطط عمل الاتحاد، لافتا الى أن العام الماضي لم يكن عاما سهلا على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية رغم التحسن الملحوظ في ظروف العمل وبيئته مع الانتهاء من المراحل المتعددة التي اعلنتها الحكومة في مواجهة جائحة كورونا " كوفيد 19 " والتي أثرت كثيرا في اعمالنا جميعا .

وأضاف السلمان : أنه من الأمور المميزة لجهود الاتحاد التفاعل الذي لمسناه من خلال اللجان العاملة ووضع خارطة طريق لعملنا للارتقاء بالمهنة وتفعيل دور المكاتب ، مضيفا أن مجلس الإدارة عمل جاهدا للتخفيف وفتح مجالات للتعاون بين المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وعدد من الجهات العامة والخاصة .

وأوضح رئيس الاتحاد أن الجهود لم تقتصر على التعاون والمطالبة لدى بلدية الكويت ووزارة الاشغال العامة والادارة العامة للاطفاء ووزارة الكهرباء والماء وهي الجهات الاكثر أهمية لعملنا الهندسي والاستشاري ، فانتقلنا الى آفاق تعاون ومطالبة من خلال جهات أخرى ففتحنا ابوابا للتعاون مع وزارة وهيئة الشباب والصندوق الكويتي للتنمية العربية لتكون المكاتب والدورالاستشارية شريكة معهما في تنفيذ الكثير من الاعمال .

وأشار السلمان، الى جهود الاتحاد في التعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتشكيل فريق للمساهمة في تحديث المواصفات العامة للمباني والأشغال الهندسية هذه المشاركة والتفاعل من اللجان التي نأمل استمرارها فالخطة الطموحة التي اقرها مجلس ادارة الاتحاد بعد ثقتكم الغالية تحتاج الى تكاتفتنا جميعا من أجل تنفيذها فكما هو معروف لدى الجميع ان هذه اللجان هي المطبخ الحقيقي لأية اعمال أو اية نجاحات وأي مكاسب نطمح جميعا إلى تحقيقها لتكون المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ذراعا حقيقيا وشريكا استراتيجيا في أية خطط تنموية تحتاجها البلاد .

وأعرب السلمان في ختام كلمته بالجمعية العمومية عن الأمل في استمرار التعاون ، فهدفنا من التعديلات على نظامنا الأساسي ولائحتنا الداخلية توسيع المشاركة وتفعيل دور الزملاء والزميلات لترسيخ مساهمتنا في خطط الدولة التنموية وتعزيز دور المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية في ضبط سوق العمل الهندسي وتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص.