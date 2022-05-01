عمال شركة إيكويت ضربوا أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص في العمل خلال أزمة «كورونا» بتحقيق أرباح قياسية للشركة

نطالب باعتبار يوم العمال عيداً رسمياً أسوة بمختلف دول العالم وتطبيق سياسة التكويت بشكل واضح وفتح المزيد من المصانع لاستيعاب طاقات الشباب الكويتي وخاصة في القطاع النفطي



أسامة أبو السعود

هنأ أمين السر بنقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات محمد الكندري جموع العاملين في الكويت وخاصة عمال شركة ايكويت بمناسبة عيد الفطر السعيد وعيد العمال الذي يحتفل به العالم اجمع تقديرا لجهود وتضحيات العمال على مستوى العالم .



وأكد الكندري ان تزامن العيدين يزيد من فرحة العمال وابتهاجهم، مؤكدا ان عيد العمال يأتي هذا العام بعد عامين من العمل والجهود المتواصلة لعمال شركة ايكويت ومختلف عمال العالم رغم ازمة انتشار ڤيروس كورونا المستجد .

وشدد الكندري على ان عمال شركة ايكويت ضربوا اروع الامثلة في التفاني والاخلاص في العمل خلال الازمة والذي وضح في حجم الارباح التي حققتها الشركة خلال العامين الماضيين بتحقيق ارباح قياسية رغم تعطل الكثير من المؤسسات والجهات الحكومية حول العالم بسبب المخاوف من انتشار الڤيروس .



واعتبر ان ما حققه عمال شركة ايكويت هو دليل عملي واضح على اهمية الاعتماد على الكوادر الوطنية وانها قادرة بفضل الله على النهوض بوطننا الغالي في مختلف مواقع العمل وبخاصة القطاع النفطي .



ودعا الكندري في هذا الاطار الحكومة الى تحقيق مطالب العمال العادلة والمستحقة وفي مقدمتها اعتبار يوم العمال عيدا رسميا اسوة بمختلف دول العالم وتطبيق سياسة التكويت بشكل واضح وفتح المزيد من المصانع لاستيعاب طاقات الشباب الكويتي وخاصة في القطاع النفطي .



وختم الكندري تصريحاته بتوجيه التحية والتقدير لجهود العمال، مثمنا تضحياتهم الغالية من اجل رفعة اوطانهم، داعيا الله عز وجل أن يديم على وطننا الحبيب الكويت نعمة الأمن والامان والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله .