تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، رسالة تهنئة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة عيد الفطر السعيد هذا نصها:

يسرني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى أيات التهاني والتبريكات مقرونة بخالص الدعوات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك مبتهلا إلى الله تعالى أن يعيده على سموكم (حفظكم الله ورعاكم) ووطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وإذ أهنئ سموكم (حفظكم الله ورعاكم) بهذه المناسبة المباركة فإنني أتضرع إلى الله جل في علاه أن يعيدها على سموكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة وتمام العافية وأن يحيطكم برعايته ويحفظكم بعنايته كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق سموكم ويسدد على دروب الخير والرخاء خطاكم ليتحقق في عهدكم الميمون التقدم والرخاء وما تتطلعون

إليه سموكم من رفعة وطننا العزيز وازدهاره في كافة المجالات ليهنأ أبناؤه الأوفياء بالمزيد من رغد العيش والرفاهية في ظل قيادة سموكم الحكيمة (حفظكم الله ورعاكم.



هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، برسالة شكر جوابية إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ضمنها سموه بالغ شكره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الأخوية الطيبة ومن صادق الدعاء بمناسبة عيد الفطر السعيد سائلا سموه الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويبارك بكافة جهود أبناء الوطن لخدمته ورفعة شأنه وصون مكانته المرموقة وأن يسدد الخطى لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة وبما يرتقي بمساره الحضاري الطموح ويديم على سموه بموفور الصحة وتمام العافية.