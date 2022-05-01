ناصر العازمي: الولاء الراسخ والثابت للقيادة السياسية الحكيمة

تعاون السلطتين من أجل تحقيق القضايا الشعبية

تسخير الجهود والإمكانيات لصالح رؤية الكويت 2035

مكافحة الغلاء المعيشي والفساد وإصلاح سوق العمل

تضحيات وجهود عمال الكويت مثال يحتذى

الحوار الاجتماعي والعمل اللائق والوحدة النقابية

أنماط جديدة للعمل تحتاج إلى إقرار تشريعات

بناء الشراكات مع الاتحادات والمنظمات الدولية



أسامة أبو السعود

أكد السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت ناصر فلاح العازمي ان الحركة النقابية العمالية الكويتية والطبقة العاملة تحتفل بيوم العمال في الأول من مايو، بعد أن أنعم الله علينا بانتهاء جائحة انتشار ڤيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، الأمر الذي يعد تحديا جديدا كبيرا بين كل المستويات الحكومية والنقابية والعمالية والشعبية من أجل توحيد الجهود والتنسيق للنهوض مجددا في كل مجالات الحياة وقطاعات العمل المختلفة في الدولة.

وتابع العازمي في بيان بمناسبة يوم العمال «إن الاتحاد العام لعمال الكويت يؤكد على ضرورة التعاون البناء بين السلطة التنفيذية والتشريعية من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا وعلى أن تكون القضايا الشعبية والمعيشية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية والصحية على رأس جدول أعمال وأولويات السلطتين، إضافة إلى إيجاد الحلول للقضايا الصحية والإسكانية والبطالة والغلاء المعيشي، والعمل على جذب كبار الشركات العالمية للانخراط في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشغيل اليد العاملة الوطنية في العديد من المجالات إضافة إلى أهمية الحفاظ على أملاك الدولة والمال العام والقضاء على الفساد بكافة الوسائل كونه المعطل الرئيسي للتنمية، والعمل على حماية الطبقة العاملة سواء الوطنية أو المهاجرة وإصلاح سوق العمل وإلغاء نظام الكفيل وإيجاد نظام جديد يكفل حقوق ومكتسبات العمال والعاملات وتعزيز الحوار الاجتماعي كونه أقوى الأدوات لحل أصعب المشكلات والعمل على تحقيق العمل اللائق الضامن للحقوق والحريات.

وشدد العازمي على أن الاتحاد العام لعمال الكويت يؤكد استمراره على التعاون البناء مع أطراف الإنتاج لمصلحة العمال وبذل الجهود المضنية والمساعي الحثيثة من أجل تحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات والنجاحات وتنظيم الأنشطة والفعاليات الداخلية والخارجية التي تصب في مصلحة العمال والعمل، حيث إن من أهداف الاتحاد الرئيسية هو تحقيق الاستقرار والاستقلالية للاتحادات المهنية والنقابات العمالية والمحافظة على الوحدة النقابية والحريات والممارسة النقابية الديموقراطية الحقيقية على كافة المستويات، الأمر الذي يضع المجلس التنفيذي الحالي للاتحاد العام لعمال الكويت على عاتقه المسؤوليات الجسام المختلفة ويلعب دورا قويا في الدفاع عن القضايا والمصالح الوطنية الكويتية، والمحافظة على المكانة المتقدمة والمرموقة للطبقة العاملة الكويتية وحركتها النقابية وعلى رأسها الإتحاد العام لعمال الكويت في المستويات العربية والدولية على حد سواء.

وأوضح أن الاتحاد العام لعمال الكويت والطبقة العاملة والحركة النقابية الكويتية يعتبرون أن أنماط العمل الجديدة تحتاج إلى إقرار تشريعات وطنية جديدة أو تعديل التشريعات القديمة لمواكبة الأحداث والمتغيرات العالمية والتطور السريع والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات وهو يعد أهم المخاطر والتحديات الكبيرة التي ستواجه العالم، الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود من أجل ضمان حياة كريمة للعمال وتحقق الأمن والأمان والاستقرار والنمو والتقدم والازدهار وضرورة المصادقة على الاتفاقيات العربية والدولية التي تهتم بالشؤون العمالية.

وتابع قائلا «كما أن الاتحاد العام لعمال الكويت مستمر في بذل أقصى الجهود والطاقات من أجل تحقيق رؤية الكويت 2035، وتقديم كافة أنواع المساندة والمساعدة لتحقيق هذه الرؤية السامية، كونه شريكا رئيسيا وفاعلا في تلك الرؤية، لتمثيله الشريحة الكبيرة من العمال وذوي الدخل المحدود والمتوسط، وهي الفئات المناضلة والكادحة التي هي أساس تقدم وبناء الوطن.

واضاف العازمي «وفي هذه المناسبة العمالية العالمية لابد من التأكيد الدائم على الولاء الراسخ والثابت للحركة النقابية العمالية الكويتية في مقدمتها الاتحاد العام لعمال الكويت والاتحادات المهنية والنقابات العمالية للقيادة السياسية الحكيمة، متمثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، أطال الله بعمرهما».

واستطرد العازمي بقوله « كما أن الاتحاد العام بهذه المناسبة يعتز ويفخر بكافة الجهود الرائعة والمواقف الشجاعة والتضحيات الجسام لعمال وعاملات الكويت التي بذلت خلال السنة الماضية وأصبحت مثالا يحتذى في العالم، كما يسره أن يقدم أحر التهاني وأجمل والتبريكات إلى الطبقة العاملة في الكويت في مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات والقطاع الخاص وجميع النقابيين والنقابيات وجميع عمال العالم».

وختم ناصر العازمي بيان اتحاد عمال الكويت بالقول « ندعو المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى على الجميع بالخير والسعادة، وعلى بلادنا بالأمن والأمان والاستقرار وأن يحفظ الكويت من كل مكروه، اللهم ارحم عمال وعاملات الكويت وأدخلهم فسيح جناتك».