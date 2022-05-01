للأسرة دور رئيسي في توجيه الشباب والحفاظ على العادات والتقاليد



دعا المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، رواد المجمعات التجارية خاصة بعض الشباب والنشء بضرورة الالتزام بالآداب العامة وان يكونوا على قدر المسؤولية عبر التحلي بالسلوكيات الاخلاقية الحسنة البعيدة عن المشاحنات والمشاجرات والمظاهر السلبيه المتمثلة في الرعونة والاستهتار أثناء قيادة السيارات والتي تتسبب في إغلاق الطرق فضلاً عن وقوع أضرار خاصة ونحن على أعتاب عيد الفطر المبارك والتي من شأنها افساد مظاهر الاحتفال بهذه الايام المباركة.

وطالب الشيخ فيصل الحمود الشباب بأن يقدموا نموذجاً ايجابيا في التحلي بالأخلاق الحميدة والاستمتاع بالعيد بعيداً عن أي مشكلات والحفاظ على الاستمرار بالالتزام الديني .

وأشار إلى أهمية دور الأسرة الرئيسي في توجيه الشباب التوجيه الصحيح من خلال تشجيعهم والاستماع إلي ما يقولون وضرورة الاخذ بآرائهم في بعض الأمور، والحفاظ على العادات والتقاليد الكويتية الحميدة.

داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن على الأمتين العربية والإسلامية.